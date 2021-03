Dirk Wauters schuldig bevonden aan doodslag

Halle - Het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft Dirk Wauters (52) schuldig bevonden aan doodslag op zijn vriendin Patricia Gaillet (63) uit Halle. Op 31 juli 2018 bracht hij haar om het leven door haar te stikken. De verdediging had eerder nog gepleit voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg maar de volksjury achtte het bewezen dat Wauters het slachtoffer bewust voor een langere tijd had gestikt waardoor ze uiteindelijk overleed.

De feiten gebeurden in de Mouvauxstraat in Halle. De hulpdiensten vonden om 11 uur ‘s ochtends het lichaam van Gaillet op het bed in de slaapkamer van het koppel. Dirk Wauters sprong na het doden van zijn vriendin van het balkon om een einde te maken aan zijn leven. Hij viel tien meter naar beneden, maar overleefde de klap.

Wauters slaagde er tijdens het onderzoek en de zitting van het hof van assisen niet in een geloofwaardige verklaring te geven over wat er die ochtend precies gebeurd was. Het was daarom ook dat de jury in haar motivatie het verslag van de wetsdokter aanhaalde. Die had in zijn getuigenis uitgelegd op welke manier Gaillet overleden was en dat het een proces van ettelijke minuten moest geweest zijn.

De jury achtte de intentie tot doden daardoor bewezen. De verdediging had eerder nog gepleit dat die intentie er niet was, en had gehoopt dat het arrest zou afzwakken tot opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Daarbij is de maximumstraf tien jaar gevangenis, bij doodslag is dat dertig jaar. Dinsdag zullen de partijen pleiten over de strafmaat.