Bondscoach Martinez over Struijk en Fellaini: “We verzamelen informatie, beslissingen zijn nog niet genomen”

De Rode Duivels spelen eind deze maand hun eerste WK-kwalificatiematchen, respectievelijk in Tsjechië (27 maart) en thuis tegen Wit-Rusland (30 maart). In de RTBF-talkshow ‘Completement Foot’ gaf de bondscoach - honderd dagen voor de start van EURO 2021 - toelichting bij een eventuele selectie van Leeds-verdediger Pascal Struijk en een eventuele terugkeer van Marouane Fellaini.

Zoals eerder al aangegeven is Martinez gecharmeerd door Struijk, een 21-jarige Nederlander die in Deurne werd geboren en bijgevolg in aanmerking komt voor een plaats bij de Rode Duivels. “Ik hou van zijn stijl en van wie hij is”, herhaalde Martinez bij het RTBF-programma. “Bovendien heeft hij als linksvoetige centrale verdediger een uniek profiel. Met Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen hebben we voor die positie het kruim van de wereld maar het zijn beide dertigers. Het moet zaak zijn om jonge talenten ervaring te laten opdoen in de schaduw van de anciens. Beter zo dan straks te panikeren wanneer er zich plots een probleem stelt als twee ervaren spelers uitvallen.”

Ook een eventuele terugkeer van Marouane Fellaini was aan de orde. Door het uitvallen van Axel Witsel moet Martinez op zoek naar een controlerende middenvelder. Fellaini is hierbij een belangrijke optie. “We volgen hem week per week”, aldus de bondscoach. “Hij heeft sinds de bekerfinale in China, eind december van vorig jaar, niet meer gespeeld. Dat wil niet zeggen dat we hem uit het oog zijn verloren. Marouane is iemand die op een toernooi de ploeg heel veel kan bijbrengen. Maar momenteel zijn we nog altijd maar in de fase van het verzamelen van informatie. Beslissingen zijn er nog niet genomen.”