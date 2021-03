Zij stonden op reservelijst en kregen sneller vaccin: “Ik was totaal verrast door dat telefoontje, maar ik ben er wel meteen op ingegaan”

Wemmel -

De vaccinatiecampagne blijft met kinderziektes kampen. Zo kreeg een honderdtal mensen afgelopen weekend sneller dan verwacht een coronaprik in het vaccinatiecentrum in Wemmel, nadat er te weinig respons kwam van de prioritaire groep op de door de overheid geleverde lijst. De gelukkigen in kwestie hadden zich via Facebook op een reservelijst laten zetten, maar waren toch danig verrast dat ze nu al aan de beurt kwamen. Met vraagtekens in het achterhoofd, maar toch vooral blij. “Zeker omdat er zo geen vaccins verloren gaan”, klinkt het.