Moeskroen hekelt VAR bij late gelijkmaker Beerschot: “Gevolgen zijn bijzonder zwaar voor de toekomst van de club”

Moeskroen zag zondag in blessuretijd een belangrijke zege uit handen glippen door een late gelijkmaker van Beerschot-verdediger Stipe Radic. Eindstand: 2-2. En daar waren ze niet blij mee. De Henegouwers hekelen via hun sociale media vooral de rol van de VAR die een duwfout van de mee opgerukte doelman Vanhamel niet had opgemerkt.

De blessuretijd zat er zo goed als op toen Beerschot nog een inworp kreeg, dicht bij de hoekschopvlag. De bal kwam voor doel waar ook Beerschot-doelman Mike Vanhamel had postgevat. Vanhamel gooide letterlijk alles in de strijd en deed dat volgens de Henegouwse club op foutieve wijze. Eerst Hocko en daarna Bakic werden vakkundig onder de graszoden gestopt waarna Radic van dichtbij kon scoren.

“We kunnen begrijpen dat de fout aan het oog van de scheidsrechter ontsnapt is. Maar dat de VAR zijn verantwoordelijkheid niet neemt en vergeet de fout te signaleren, is niet te begrijpen. Het doel van de VAR is het vermijden van zulke scheidsrechterlijke fouten.”

Moeskroen verwijst naar de impact van het verlies van de twee punten. “De gevolgen zijn bijzonder zwaar voor de toekomst van deze club, temeer daar het niet de eerste keer dat Moeskroen benadeeld wordt door gelijkaardige beslissingen, of gebrek aan beslissingen. In de strijd om het behoud kan elk verloren punt leiden tot degradatie en bijgevolg de toekomst van de club hypothekeren, met alle socio-economische gevolgen voor de regio en het personeel van de club.”