NMBS leent treinreizigers paraplu’s uit

De NMBS – van alle markten thuis – verhuurt in het station Brussel-Zuid voortaan paraplu’s aan treinreizigers die niet onbeschermd door de regen naar huis willen.

Wie de paraplu binnen de 24 uur terugbrengt, betaalt niks. Wie dat vergeet, betaalt 1 euro per dag, met een maximum van 15 euro. Op sociale media vroeg een reiziger ietwat sarcastisch of de NMBS – ook nog altijd geplaagd door erg vervelende treinvertragingen – nog dergelijke plannen heeft? “Parasols, zonnecrème of zonnehoedjes in de zomer? Of deodorant voor sommige reizigers?”, klonk het nog. “Wie weet”, aldus de NMBS.