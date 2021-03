Eindelijk opnieuw een club! El Ghanassy tekent contract bij Hongaarse traditieclub

Yassine El Ghanassy heeft een nieuwe werkgever gevonden. De 30-jarige aanvallende middenvelder tekende een contract bij het Hongaarse Ujpest. Hij hoopt er zijn carrière te herlanceren.

Ujpest staat momentaal op een achtste plaats in de Hongaarse competitie maar is zeker nog niet buiten degradatiegevaar. De club is al jaren in Belgische handen. Roderick Duchatelet, zoon van ex-Standard-eigenaar Roland Duchatelet, heeft er al jaren de touwtjes in handen.

El Ghanassy kende een woelige carrière. Hij debuteerde op jonge leeftijd bij La Louvière waarna hij al snel naar AA Gent verkaste. Daar ontpopte hij zich tot een heuse smaakmaker die het ook twee keer tot Rode Duivel schopte.

Wat volgde was een pleiade aan vooral buitenlandse clubs: West Bromwich, SC Heerenveen, Al Ain, Stabaek, Oostende, Nantes en Al-Raeed. El Ghanassy zat sindsdien al enige tijd zonder club maar krijgt dus nu een nieuwe kans in de Hongaarse competitie.