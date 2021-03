100.000 Belgen met zonnepanelen zien hun meter niet meer teruglopen: wat kunnen ze doen om te besparen?

Sinds maandag kunnen eigenaars van zonnepanelen met een digitale teller de stroom die in het net geïnjecteerd werd, niet meer aftrekken van de afgenomen stroom. Voortaan worden ze gefactureerd op basis van de elektriciteit die ze werkelijk afnemen. Hoe komt het dat het zo ver gekomen is? Waar gaat de compensatieregeling over? En kunnen eigenaars van zonnepanelen op een andere manier besparen?