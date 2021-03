Aantal coronabesmettingen wereldwijd opnieuw aan het toenemen: “Zeer voorbarig en onrealistisch dat mensheid tegen einde van het jaar verlost zal zijn van Covid-19”

Na zes opeenvolgende weken van daling is het wereldwijde aantal coronabesmettingen opnieuw aan het stijgen. Dat heeft WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus maandag gezegd. “Dat is teleurstellend, maar niet verrassend”, klinkt het. De stijgende trend doet zich zowat overal voor, enkel Afrika en de regio ten westen van de Stille Oceaan ontsnappen aan die evolutie.

Als reden voor de toename verwijst de WHO-topman onder meer naar de versoepeling van coronamaatregelen, de verdere verspreiding van nieuwe varianten, en de vaststelling dat heel wat mensen minder voorzichtig zijn. Tedros dringt er bij de internationale gemeenschap dan ook op aan om niet enkel op vaccinaties te rekenen, maar om ook de belangrijkste basisregels op het vlak van hygiëne te blijven volgen.

Michael Ryan, het hoofd van het Gezondheidsnoodprogramma van de VN, waarschuwde dan weer dat het “zeer voorbarig en onrealistisch” is te denken dat de mensheid tegen het eind van het jaar van Covid-19 zal verlost zijn. “Waar we wel vanaf zouden kunnen geraken zijn, als we intelligent zijn, dat zijn de ziekenhuisopnames, de sterfgevallen en de tragedies die met deze pandemie gepaard gaan.”

De WHO-topman noemde het tot slot bemoedigend dat er eindelijk werd begonnen met het verstrekken van vaccins aan het medisch personeel in armere landen, zoals bijvoorbeeld de West-Afrikaanse landen Ghana en Ivoorkust. Tegen eind mei zullen naar verwachting 237 miljoen dosissen van coronavaccins klaar zijn voor verdeling in 142 armere landen.