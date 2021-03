Slachtoffer steekpartij laat beslag leggen op villa van ex-Ajacied Quincy Promes

Het slachtoffer dat zegt te zijn neergestoken door de vorige week bij Ajax vertrokken Quincy Promes, heeft zijn advocaat beslag laten leggen op de kapitale villa van de Oranjespeler in Utrecht. De rechter heeft het beslag vandaag bekrachtigd.

Het gaat om een villa van 2,1 miljoen euro plus een bijgebouw ter waarde van zeshonderdduizend euro. De rechtbank heeft een beslag van ruim zeshonderdduizend euro toegestaan, zo blijkt uit gegevens van het Kadaster.

Advocaat mr. Yehudi Moszkowicz bevestigt dat hij namens zijn cliënt – een neef van Quincy Promes, die stelt in juli vorig jaar op een familiefeest door de voetballer met een mes te zijn neergestoken – gerechtelijke stappen heeft genomen, waaronder het beslag. “Dit is gedaan als zekerheidstelling voor een op handen zijnde schadeclaim”, aldus Moszkowicz.

Familiefeest

Promes wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Hij werd op zondagochtend 13 december 2020 gearresteerd en zat twee dagen vast. Eind juli gaf de aanvaller een groot familiefeest in een loods van zijn bedrijf in Abcoude. Tijdens het feest kreeg hij naar verluidt ruzie met zijn neef en zou hem toen volgens meerdere getuigen met een mes hebben gestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn knie en houdt waarschijnlijk blijvend letsel over aan de steekwond.

In eerste instantie verklaarde de advocaat van Promes dat de voetballer tijdens het steekincident al was vertrokken. Later herriep de nieuwe advocaat van Promes, mr. Gerard Spong, deze lezing. Volgens Spong zijn er getuigen die stellen dat het niet Promes was die stak. Afgelopen week zijn er in de zaak nog verhoren van meerdere getuigen geweest. Ook Promes is opnieuw door de politie verhoord.

Spartak Moskou

De voetballer werd afgelopen week getransfereerd naar Spartak Moskou. Rond de transfer was gedoe omdat de Russische club aanvankelijk niet verantwoordelijk wilde zijn voor de financiële schade die ontstaat als Promes wordt veroordeeld. Na onderhandelingen met Ajax kwam de transfer toch rond. Advocaat Spong onthoudt zich van elk commentaar.