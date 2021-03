Club Brugge rekent op Hans Vanaken voor Standard, Bas Dost is out voor bekermatch

Club Brugge weet vandaag welke spelers negatief testen op corona en in aanmerking komen voor de bekerwedstrijd van donderdag op Standard. De landskampioen rekent onder meer op de terugkeer van Hans Vanaken. Bas Dost is out voor donderdag.

Twee weken na de uitbarsting van corona begint Club Brugge de slachtoffers druppelsgewijs te recupereren. De eerste kandidaten voor de “bevrijding” zijn de verdedigers Stefano Denswil en Matej Mitrovic, die op zondag 14 februari als eersten uitvielen en ruim twee weken quarantaine hebben uitgezeten. Maar ook Hans Vanaken, die een dag later in quarantaine ging, rekent op een negatieve test.

Normaal gezien wordt de volledige kern pas vandaag dinsdag door de Pro League onderworpen aan een testronde, maar Club organiseerde maandag op eigen initiatief al een reeks nieuwe tests. Zo wil het korter op de bal spelen én enkele spelers al vervroegd laten meetrainen. Ook Philippe Clement en zijn staf worden opnieuw getest.

De resultaten van de tests van maandag zijn vandaag bekend. Vanaken had slechts milde symptomen van Covid-19 en zou met een negatief resultaat speelklaar moeten geraken voor donderdag. Niet om de 90 minuten te spelen, wel om een deel van de wedstrijd mee te maken.

Had Vanaken last van een verkoudheid en een loopneus, dan onderging Noa Lang zwaardere ziekteverschijnselen. De Nederlander lag enkele dagen met hoge koorts in bed. Ondertussen is hij aan de beterhand, maar de kans dat hij donderdag aan de aftrap staat, is klein. Zelfs als hij negatief test, heeft hij nog enkele dagen nodig om aan te sterken en te trainen. Ook voor Mats Rits wordt Standard halen een bijna onmogelijke opdracht. Charles De Ketelaere en Ethan Horvath zitten dan weer nog niet lang genoeg in quarantaine.

Bas Dost. Foto: BELGA

Dost: verrekking

Bas Dost, vorige donderdag vervangen tegen Dinamo Kiev, kreeg goed en slecht nieuws te horen. Het goede is dat bijkomend onderzoek geen scheur, maar een verrekking aan de hamstrings aan het licht bracht. Het slechte is dat hij zeker out is voor Standard en dat mogelijk ook de match van zondag tegen Zulte Waregem nipt wordt. Youssouph Badji is donderdag zijn vervanger.