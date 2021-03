Celstraffen tot zes jaar voor broers die escortdames verkrachtten: “En nu gaan we seks hebben”

Antwerpen - De correctionele rechtbank heeft twee Afghaanse broers van 22 en 31 jaar uit Antwerpen veroordeeld tot respectievelijk zes en vier jaar cel voor het verkrachten van twee escortdames.

Een van de slachtoffers deed op 16 september 2020 aangifte. Ze vertelde dat ze de dag voordien werd verkracht in een appartement aan de Dambruggestraat. Ze had daar een afspraak met een klant, die weigerde te betalen. Toen ze wilde vertrekken, bleek dat de deur op slot zat. “En nu gaan we seks hebben”, had de man gezegd.

Het slachtoffer vertelde de politie dat ze uit schrik niet durfde te weigeren. Na afloop had ze toestemming gekregen om te douchen en had ze vanuit de badkamer een vriendin gealarmeerd, die de politie had verwittigd.

Voor die ter plaatse kwam, was een tweede, wat oudere man het appartement binnen gekomen, die ook seks wilde. Ze hoorde in de verte sirenes en had de man een ‘handjob’ gegeven om hem te sussen. Toen de mannen beseften dat de politie voor hun deur stopte, hadden ze de vrouw laten gaan. Achteraf ontdekte ze dat de mannen ook 20 euro uit haar handtas hadden gestolen.

Niet enige slachtoffer

Ze was niet hun enige slachtoffer, zo bleek uit navraag bij de website waarop het slachtoffer geadverteerd had. Een andere escortdame had in augustus 2020 melding gemaakt van een gelijkaardig incident. Ze had met een klant afgesproken op een appartement, maar werd daar door twee mannen opgewacht. De deur werd meteen op slot gedaan en ze werd door beiden verkracht. Ze hadden ook haar gsm en 600 euro gestolen.

De vrouw, die in oktober verhoord werd, was erg aangedaan. Ze vertelde de politie dat vooral de jongste veel geweld had gebruikt. Hij had haar met zijn vuist in de buik geslagen en bedreigd met een mes. Hij duwde het lemmet tegen haar keel en streek ermee over heel haar lichaam. De oudere man was niet gewelddadig en deed vooral wat de jongere zei. Na twee uur hadden ze haar laten gaan. Ze had zoveel schrik dat ze er niemand over verteld had.

Het gsm-nummer van de man die de afspraak gemaakt had, was in beide gevallen dat van de jongste broer geweest. De beklaagden werden ook op foto herkend. Ze ontkenden, maar de rechtbank vond de verklaringen van de slachtoffers geloofwaardig en legde de broers fikse celstraffen op.