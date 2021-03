Pro League wil dit seizoen toch nog publiek in het stadion krijgen: “Standard-Anderlecht was alleenstaand incident”

De taferelen rond Standard-Anderlecht wekten afschuw. Niet het minst bij virologen en politici die zich stoorden aan de samenscholingen van supporters voor de wedstrijd in Luik en na de wedstrijd in Anderlecht. De Pro League zet zijn pogingen om nog voor het einde van het seizoen weer fans in het stadion te krijgen evenwel onverminderd voort.