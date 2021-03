Hoe vergoeden 1A-clubs hun abonnees voor gemiste matchen? KRC Genk is het genereust, tien ploegen beslisten nog niks

Niet elke club heeft zijn strategie voor het vergoeden van de abonnees, die dit jaar maximaal twee wedstrijden zagen, al bepaald. Van de clubs die dat wel deden, is Genk het genereust, maar ook andere clubs komen tegemoet aan hun fans. Zij het niet allemaal even genereus.

De abonnees hebben sowieso nog zes wedstrijden tegoed van vorig seizoen. Die mogen dus ook volgend seizoen nog opgenomen worden. In dit lopende seizoen werden er geen abonnementen verkocht.

Het abonnement kan gratis verlengd worden voor de 17 wedstrijden uit de reguliere competitie van volgend seizoen.

Het abonnement wordt gratis voor 15 wedstrijden verlengd, want Cercle liet dit seizoen al voor twee thuismatchen abonnees binnen.

Voor elke match achter gesloten deuren krijgt de abonnee 5 procent van zijn geld terug. Dat wordt tussen 75 en 80 procent terugbetalen, want sommige abonnees zagen wel één thuiswedstrijd.

Club gaf elke abonnee een gratis Eleven-abonnement. De abonnees kunnen nu na iedere wedstrijd, net als bij OHL, per match 5 procent van de abonnementsprijs terugvragen. Op het einde van de reguliere competitie kan zo tussen 75 en 85 procent worden teruggevraagd. In het begin van het seizoen konden de abonnees er ook voor kiezen om het geld bij de Club Foundation en de vrouwenploeg te laten. 6.000 van de 24.000 abonnees kozen daarvoor.

Elke abonnee die zijn of haar abonnement zal verlengen, krijgt er één extra ticket per gemiste wedstrijd bij. Daarnaast zullen nog enkele compensaties volgen, onder meer gratis credits op de consumptiekaart voor het stadion.

De abonnees krijgen een refund voor elke match die achter gesloten deuren afgewerkt wordt



De Buffalo’s werkten volgende regeling uit: 30 procent van de compensatie wordt geparkeerd en overgedragen naar bijvoorbeeld een play-offabonnement of een seizoensabonnement 2021-2022, 25 procent wordt terugbetaald, 20 procent wordt omgezet in een horecategoed, 15 procent wordt omgezet in een fanshoptegoed en 10 procent wordt geschonken aan en gelijkmatig verdeeld onder de Gentse jeugdwerking, de vrouwenploeg, de Foundation en de erkende sfeergroepen.

Afwachten

Waasland-Beveren, Standard, Charleroi, KV Mechelen, Eupen, Antwerp, Moeskroen, Beerschot, Kortrijk en STVV maakten nog geen beslissing.