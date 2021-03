Is detectiehond Fifi het redmiddel tegen corona in het voetbal? “Wij hadden covid-uitbraak bij Club Brugge kunnen vermijden”

Had Club Brugge de corona-uitbraak van de jongste weken kunnen voorkomen? Ja, zo klinkt het bij K9 Training Center, een opleidingscentrum voor detectiehonden. Sinds enkele maanden doen zij onderzoek bij KV Oostende. Dat moet aantonen dat er een snellere manier is om covidgevallen op te sporen dan een staafje in de neus te duwen. Het volstaat Fifi even te laten snuffelen.