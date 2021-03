Mbaye Leye is niet de eerste coach wiens wittebroodsweken voorbij zijn: “Het beste is om elke zes weken van trainer te veranderen”

“Honeymooners” kunnen ze worden genoemd: nieuwe trainers die meteen na hun aanstelling voor een schokgolf zorgen maar achteraf blijken het slechts wittebroodsweken. Zie Mbaye Leye bij Standard.

Bij de een is het iets meer, bij de ander wat minder, maar als een trainerswissel al effect sorteert, dan vervaagt dat volgens onderzoek gemiddeld na zes weken voor een ploeg naar zijn oude niveau hervalt. Will Still (Beerschot) en Luka Elsner (KV Kortrijk) zitten nog in die periode en lijken er niet eens van te profiteren. Dat doet Yves Vanderhaeghe wel: hij pakte 7 op 12. Als Cercle zich straks redt, is daar misschien wel sprake van de perfecte timing voor een trainerswissel.

Uit de resultaten van de andere trainers die tijdens het seizoen werden aangesteld, blijkt dat voor het leeuwendeel de wittebroodsweken voorbij zijn. Wat de vraag oproept: is de verandering van trainer op zich belangrijker dan wie je voor een groep zet? Zoals onze huisanalist Gert Verheyen als eens lachend opwierp: “Het beste is om elke zes weken van trainer te veranderen.”

Frank Vercauteren (Antwerp): startte met 15 op 18, erna 3 op 9

Mbaye Leye (Standard): startte met 12 op 12, erna 3 op 18

Peter Maes (STVV): startte met 15 op 21, erna 5 op 21

Hein Vanhaezebrouck (AA Gent): startte met 9 op 12 naar 12 op 30

John van den Brom (Genk): startte met 16 op 21, erna 8 op 30

Jorge Simão (Moeskroen): startte met 14 op 27, erna 6 op 27