Gierig, maar toch plezierig: hoe KV Oostende met spotgoedkoop weireldploegsje richting Play-off 1 stoomt

KV Oostende is hot. De kustclub is de op één na goedkoopste ploeg in 1A en toch maakt hij met aantrekkelijk voetbal een dikke kans op Play-off 1. Straf hoe de nieuwe Amerikaanse eigenaars een gedoodverfde degradatiekandidaat in recordtijd ombouwden tot een outsider voor Europees voetbal, zónder zware uitgaven. Met B-acteurs kun je blijkbaar toch een topfilm maken. Wij zochten uit hoe.