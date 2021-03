Maar 6 procent van rusthuispersoneel weigert vaccinatie

Van alle medewerkers in Vlaamse woon-zorgcentra laat bijna 90 procent zich vaccineren. De helft van wie nog geen vaccin kreeg, had daar een reden voor en laat zich mogelijk nog inenten. Slechts 6 procent weigert uitdrukkelijk.

Op de website Laatjevaccineren.be is te lezen dat de overgrote meerderheid van het personeel in de woon-zorgcentra zich laat vaccineren. Zo’n 5.209 zorgmedewerkers, ongeveer 6 procent, hebben een vaccin geweigerd. Hun reden daarvoor is niet geweten. Mogelijk zijn het niet allemaal uitdrukkelijke weigeraars. Bij ruim 5.000 andere personeelsleden die niet gevaccineerd zijn, kennen we wel details. Zij gaven zwangerschap, een medische aandoening, risico op een ernstige allergische reactie en ‘andere redenen’ aan als reden.

Koepelorganisatie Zorgnet-Icuro pleitte maandag voor verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. Aanleiding is een uitbraak met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in een woon-zorgcentrum in Anzegem. Drie van de zes besmette personeelsleden hadden zich niet laten vaccineren.

“We moeten denken aan een verplichting tot vaccinatie”, zegt Margot Cloet, de gedelegeerd bestuurder. Daarvoor moeten eerst wel voldoende vaccins beschikbaar zijn, en iedereen moet de kans hebben gekregen om een prikje te krijgen. “Zover zijn we nog niet.”

Bewoners

Bij de bewoners ligt het percentage ‘weigeraars’ nog lager. Slechts 3,8 procent wou geen vaccin. Ongeveer twee derde gaf daarvoor ‘geen’ of ‘een andere’ reden op. De rest gaf als verklaring medische aandoeningen, in levenseinde of risico of risico op een ernstige allergische reactie.

Zowel het personeel als de bewoners zitten wat vaccinatiegraad betreft ruim boven het streefpercentage van 70 procent. Door de opkomst van nieuwe varianten opperen experten wel dat 80 of zelfs 90 procent nodig zal zijn om groepsimmuniteit te bereiken.