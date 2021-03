Politie rolt bende smartphone-dieven op in Vlaams-Brabant

Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise / Asse / Wemmel / Grimbergen - De lokale politie van de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise) heeft een bende dieven opgerold die het voornamelijk gemunt had op smartphones van het merk Apple. Ze lokten de verkopers van tweedehandstoestellen in de val door zich voor te doen als mogelijke kopers, om vervolgens aan de haal te gaan met de toestellen. Twaalf verdachten, bij wie acht minderjarigen konden opgepakt worden. Dat meldt de politie KLM maandagavond.

De bende was al enkele maanden actief in de politiezone KLM maar had ook al toegeslagen in Asse, Wemmel en Grimbergen. De verdachten reageerden op zoekertjes op de website 2dehands en boden de verkopers een hogere prijs als die zich naar hen wilden verplaatsen. Eenmaal de verkoper aangekomen, vroegen de verdachten om het toestel te mogen controleren op schade. Zodra de verdachten deze in handen kregen of de kans schoon zagen om de gsm te grijpen, namen ze de vlucht.

Na weken speurwerk hebben een 40-tal agenten maandag 9 simultane huiszoekingen uitgevoerd in Londerzeel, Meise, Kapelle op-den-Bos, Wemmel en Grimbergen. Daarbij konden ze 12 verdachten, waarbij 4 meerderjarigen en 8 minderjarigen, oppakken en konden ze 8 gestolen gsm’s en 1 Nikon-spiegelreflexcamera van Nikon terugvinden. De politie nam ook 12 ‘paxons’ of pakjes cocaïne in beslag.

Twee meerderjarige verdachten zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel en zes minderjarigen zullen voor de jeugdrechter moeten verschijnen.