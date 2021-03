Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix hoogst onzeker voor bekerduel tegen Cercle Brugge

Anderlecht zal het woensdag in de kwartfinale van de beker tegen Cercle wellicht zonder Hannes Delcroix (22) moeten rooien. De verdediger verdraaide tegen Standard zijn knie en moest vervangen worden.

Onderzoek toonde aan dat de ligamenten niet gescheurd zijn, maar er zit vocht in het gewricht en Delcroix heeft behoorlijk veel pijn. Normaal zal hij niet heel lang onbeschikbaar zijn, maar het duel met Cercle halen wordt quasi onmogelijk. Als vervanger kan Kompany opteren voor Lissens of Sardella. Op offensief vlak is Yari Verschaeren op de terugweg na zijn kuitblessure. Mogelijk maakt hij weldra minuten.