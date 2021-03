Trump liet zich al in januari vaccineren

Voormalig Amerikaans president Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben zich in alle stilte laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze deden dit in januari in het Witte Huis. De entourage van de oud-president bevestigde het bericht maandag tegen verschillende Amerikaanse media. Trump en Melania zouden intussen de twee dosissen hebben gehad, van welk vaccin - Pfizer of Moderna - is niet geweten.

Als president had Trump zich al eerder kunnen laten vaccineren, maar aanvankelijk liet hij het prikje aan zich voorbij gaan. Huidig president Joe Biden kreeg zijn eerste prik op 21 december. Trump vond een vaccin niet nodig omdat hij in september besmet is geweest en toen behandeld werd met een experimentele therapie. Dat volstond volgens hem. Nu laat de entourage van Trump weten dat hij toch gevaccineerd werd. Toevallig is dat niet. Tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie CPAC zondag moedigde hij Amerikanen aan om zich te laten vaccineren. Het was voor het eerst dat Trump dat deed. De oproep is niet onbelangrijk. Vaccintwijfel is het hoogst bij witte Republikeinse kiezers. Tegelijk eiste hij de eer op voor de snelle ontwikkeling van de vaccins.