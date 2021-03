ISIS-jihadisten vallen VN-basis in Nigeria aan

Jihadisten verbonden aan terreurbeweging Islamitische Staat (ISIS) hebben in Nigeria een basis van de Verenigde Naties aangevallen. Ze probeerden een beveiligde zone binnen te dringen waar zich 25 hulpverleners bevonden.

Volgens een anonieme bron bij de hulpverleners staken de aanvallers de VN-basis in Dikwa in brand, maar raakte tot nog toe niemand gewond. De 25 humanitaire werkers zijn ondergebracht in een bunker.

Vorige maand vielen gewapende mannen al een middelbare school binnen. Daarbij kwam een leerling om het leven. De mannen ontvoerden 27 leerlingen, 3 leerkrachten en 12 familieleden van het personeel. Zij zijn inmiddels weer vrij.

Vrijdag nog werden 317 meisjes meegenomen na een inval in hun school in deelstaat Zamfara. Er is een reddingsoperatie bezig.

Het geweld in Nigeria heeft de laatste tien jaar al aan meer dan 8.000 mensen het leven gekost. Meer dan 200.000 mensen zijn op de vlucht, zo bleek vorig jaar uit een rapport van de ngo International Crisis Group.