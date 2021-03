Een op de vier mensen zal in 2050 last hebben van gehoorproblemen (WHO)

Een op de vier mensen wereldwijd zal in 2050 last hebben van gehoorproblemen. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag in haar eerste rapport over gehoorschade.

Volgens het rapport kunnen veel van de oorzaken van gehoorschade, zoals infecties, ziektes, geboorteafwijkingen en blootstelling aan lawaai, voorkomen worden.

Een op de vijf mensen heeft momenteel last van gehoorproblemen. Volgens de WHO gaat wereldwijd jaarlijks een bedrag van 1.000 miljard dollar verloren omdat mensen niet goed kunnen horen.

Daarbij gaat het om “het welzijn van getroffenen, en de financiële kosten die voortvloeien uit hun uitsluiting van communicatie, onderwijs en werk”, aldus het rapport.

“Het aantal mensen met gehoorverlies kan in de komende drie decennia met meer dan anderhalf keer toenemen” tot 2,5 miljard mensen, tegenover 1,6 miljard in 2019, waarschuwt de WHO. Van de 2,5 miljard mensen met gehoorschade in 2050 zullen er 700 miljoen mensen een medische behandeling nodig hebben.