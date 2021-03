Aantal aanvragen voor slooppremie met 37 procent gedaald

Het aantal aanvragen voor een sloop- en heropbouwpremie is tussen 2019 en 2020 met 37% gedaald. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD). Hij vraagt Demir om te onderzoeken wat de precieze reden is, maar denkt dat de oorzaak te zoeken is bij de coronacrisis en bij de verhoging van de premie vanaf 2021.

Particulieren kunnen sinds 1 oktober 2018 bij aanvragen van omgevingsvergunningen een sloop- of heropbouwpremie aanvragen. Tot eind 2020 bedroeg die 7.500 euro, sinds begin dit jaar gaat het om een premie van 10.000 euro. In de dertien centrumsteden worden geen premies uitgekeerd omdat particulieren daar al van een btw-tarief van 6 procent genieten bij sloop- en heropbouwwerken.

In 2019 ontving Vlaanderen 2.336 aanvragen voor een premie, in 2020 1.461, een daling met 37 procent dus. “De coronacrisis lijkt me slechts een gedeeltelijke verklaring te zijn”, zegt Steven Coenegrachts. “Wellicht heeft ook de aankondiging dat de Vlaamse premie in 2021 en 2022 van 7.500 euro naar 10.000 euro verhoogd zou worden, alsook de uitbreiding van het verlaagde federale btw-tarief impact gehad. Het is niet ondenkbaar dat veel mensen de kat uit de boom hebben gekeken zodoende de meest voordelige regeling te verkrijgen.”

Hoop op stijging

Coenegrachts zegt dat ook de onbekendheid van de premie een heikel punt is. “Aan die bekendheid moet verder gewerkt worden, zodat mensen die recht hebben op de premie, ze ook aanvragen én ontvangen.”

De Open VLD’er hoopt dat de daling snel omgezet kan worden in een stijging. “In tijden van relance hebben we net nood aan meer werk in de bouwsector. Verouderde woningen afbreken en die vervangen door nieuwbouw is een win-win: voor onze economie, voor het klimaat, voor het wooncomfort én voor de woonkost.”