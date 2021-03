Belgische ISIS-vrouwen en kinderen in Syrisch kamp spoorloos

Een Belgische team van artsen en psychologen dat normaal vorige week naar een Syrisch gevangenenkamp met ISIS-vrouwen zou gaan om DNA-stalen af te nemen van kinderen om uit te maken of ze Belgisch zijn, is niet vertrokken. Er heerst namelijk chaos in het kamp en enkele vrouwen en kinderen zijn er spoorloos, zo meldt De Morgen dinsdag.

De Koerden zijn de controle kwijt over het kamp Al-Hol. De Belgische experts zouden daar DNA-stalen van de Vlaamse Nora Verhoeven en haar vermoedelijke kinderen afnemen. Maar de vrouw, die in 2013 naar Syrië trok en twee jaar later werd veroordeeld op het Sharia4Belgium-proces, is nergens te vinden.

Nora Verhoeven is spoorloos.

Ook van enkele andere Belgische vrouwen en kinderen is niet duidelijk waar ze zijn. Er zouden in Al-Hol nog zes Belgische vrouwen en twaalf kinderen zijn, maar dat is dus verre van zeker. “De situatie in het kamp is volledig uit de hand gelopen”, zegt VUB-psycholoog Gerrit Loots, die het team zou leiden. “ISIS heeft Al-Hol nu in handen en al een systeem met eigen rechtbanken opgericht. Dit jaar zijn al tientallen mensen in het kamp gedood.”

De DNA-stalen zijn nodig om te bewijzen dat de kinderen Belgisch zijn. Dan kunnen ze via een rechtbank naar België gehaald worden. Loots pleit er in De Morgen voor om Belgische vrouwen en kinderen uit twee kampen zo snel mogelijk te repatriëren. “Nu zijn we die kinderen aan het verliezen aan ISIS.”