Conflict in Ethiopië escaleert: verschillende journalisten opgepakt in Tigray

In de Ethiopische regio Tigray zijn verschillende journalisten opgepakt in de voorbije dagen. Het Ethiopische leger lanceerde in november een offensief tegen het opstandige Volksbevrijdingsfront in de regio.

Onder meer twee Ethiopische vertalers werden zaterdag gevangengenomen nadat ze drie dagen hadden gewerkt met journalisten van het Franse nieuwsagentschap AFP en de Britse krant Financial Times, die toestemming hadden om verslag uit te brengen in Tigray.

Maandagavond meldde de Britse omroep BBC dan weer dat een van zijn journalisten ook door het leger was opgepakt in Mekele. Volgens getuigen werd de man opgepakt samen met vier anderen in een bar en werd hij meegenomen naar een legerkamp.