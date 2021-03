Uitstap wordt nachtmerrie nadat hond onderlip van Lejla (20) afbijt: “Helft van haar gezicht is weg”

Borsbeek -

Een 20-jarige jongedame is zondag in het gezicht gebeten door een hond op de hondenweide in Fort 3 in Borsbeek. Haar onderlip is afgerukt en er zullen meerdere operaties nodig zijn om haar gezicht te herstellen. De politie voert een onderzoek om de eigenaar van de hond te achterhalen. Het gaat waarschijnlijk om een rottweiler.