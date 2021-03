Kaartspel moet jongeren beter doen omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Het Centrum Ethiek in de Sport heeft een nieuw kaartspel ontwikkeld dat sportende jongeren van 12 tot 18 jaar beter moet leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag, het beter leren herkennen en dus ook beter kunnen melden.

Het spel is gebaseerd op het vlaggensysteem dat ontwikkeld is door Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Aan de hand van verschillende criteria krijgen situaties een gekleurde vlag naargelang de ernst: van groen over geel en rood tot zwart. Dat staat te lezen op de website van VRT NWS.

Dat instrument wordt ook gebruikt in de sportwereld. Om trainers en bestuursleden van sportclubs te helpen om zich te wapenen tegen grensoverschrijdend seksueel gedrag. Nu is die sportversie gegoten in een spelvorm. “De bedoeling is om jongeren op een laagdrempelige manier te laten praten over grensoverschrijdend gedrag of situaties die ze zo zouden kunnen ervaren”, legt Evy Van Compenolle, coördinator bij het Centrum Ethiek in de Sport, uit aan VRT NWS.

Naast voorbeeldkaartejs (zie foto hierboven), die in groep besproken kunnen worden, bestaat het tweede deel van het pakket uit een kaartspel. Daarbij kunnen de verschillende kaartjes gecombineerd worden om wisselende situaties te vormen. Op het eerste kaartje staat een “wie”, het tweede een “wat” en het derde een “waar”. “Die kaartjes kunnen met elkaar gecombineerd worden waarbij de jongeren kunnen bepalen of ze iets oké vinden of niet.”

Foto: Centrum Ethiek in de Sport

“Of iets al dan niet oké is, is steeds afhankelijk van de context”, legt Van Compenolle uit. “De kaartjes kunnen zo gecombineerd worden dat steeds de context veranderd wordt. Zo leren ze bij verschillende situaties bepalen of iets al dan niet oké is.” Het spel wordt in eerste instantie op 1.500 exemplaren verdeeld over topsportopleidingen en sportclubs.