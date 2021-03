Oostenrijk, Denemarken praten met Israël over productie van coronavaccins

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz zegt dat zijn land en Denemarken voor vaccins niet langer “alleen” afhankelijk willen zijn van de EU. Israël voert gesprekken met beide landen om ze samen te gaan produceren.

Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz en premier Mette Frederiksen van Denemarken zijn van plan donderdag naar Israël te reizen om “een internationaal samenwerking” te bespreken “om vaccins te produceren”, zo vertelde Netanyahu aan het persagentschap Reuters.

De beslissing van de Oostenrijkse en Deense leiders om te praten met Netanyahu is de zoveelste klap voor Europa dat haar vaccinatiestrategie steeds meer ziet wankelen.

Eerder vroeg Polen China om vaccins en bestelde Slowakije twee miljoen dosissen van het Russische Sputnik V-vaccins. Ook de Hongaarse premier Viktor Orbán kreeg zijn eerste dosis van het Chinese Sinopharm-vaccin, dat niet is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau.

Kurz vertelde de Duitse nieuwssite Bild dat Oostenrijk en Denemarken niet langer “alleen” afhankelijk willen zijn van de EU voor vaccins, daarbij verwijzend naar de productieproblemen en het trage goedkeuringsproces van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Frederiksen was maandag op een persconferentie voorzichtiger en zei dat de gesprekken met Israël geen gebrek aan vertrouwen in de EU betekenden, maar voegde eraan toe dat landen er alles aan moesten doen om de vaccinproductie te stimuleren.

“We bevinden ons misschien in een situatie waarin we niet alleen moeten vaccineren, maar ook moeten hervaccineren, misschien één keer per jaar ... Daarom moeten we de vaccinproductie fors opvoeren”, zei Frederiksen volgens de Financial Times .

De Europese Commissie kon niet meteen commentaar geven.