KRC Genk Ladies beëindigt (vroeger dan verwacht) samenwerking met Aline Zeler

KRC Genk Ladies heeft de samenwerking met Belgisch recordinternational Aline Zeler (37) in onderling overleg stopgezet. De verdedigster kwam in september 2020 terug op haar in 2019 genomen beslissing om te stoppen met voetballen en trok haar voetbalschoenen weer aan bij de Limburgse club. Vroeger dan verwacht komt er nu een einde aan dat avontuur.

Met 111 caps (29 doelpunten) is Zeler recordinternational bij de Red Flames. De tot verdedigster omgeschoolde spits hoorde sinds 2005 bij de kern en zwaaide in juni 2019 uit bij de nationale ploeg.

In clubverband speelde ze voor Standard (2004-2006 en 2010-2017), STVV (2009-2010) en Anderlecht (2006-2009 en 2017-2018). Zeler werd liefst negen keer op rij landskampioen: van 2010 tot en met 2017 bij Standard, in 2018 bij Anderlecht. Na een laatste seizoen bij PSV (2018-2019) werd ze in Eindhoven coach van de beloften.

Eind mei 2020 verliet ze de club. Nadien nam ze als assistente de nationale jeugdselecties van ons land onder haar hoede, om uiteindelijk toch weer te gaan voetballen bij KRC Genk Ladies. Ze werd er ook aangekondigd als het verlengstuk van de staf op het veld.