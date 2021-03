Mithra brengt vaginale anticonceptiering op Italiaanse markt

Mithra gaat zijn anticonceptiering ‘Myring’ op de markt in Italië brengen, zo kondigt het Luikse bedrijf dinsdag voor beurs aan. Italië is de op drie na grootste markt ter wereld voor dit product, na de Verenigde Staten, Duitsland en Spanje.

Per jaar worden er in Italië twee miljoen vaginale ringen verkocht, goed voor een marktwaarde van 22 miljoen euro. Het groeipotentieel bedraagt zo’n 3 procent per jaar. De ring krijgt de merknaam “Kirkos”.

Mithra start de lancering samen met het Italiaanse bedrijf Farmitalia. Financiële details werden niet meegedeeld.

Myring werd al in verschillende landen gelanceerd, waaronder China, Duitsland maar ook België. Mithra wil nog meer markten veroveren. In de VS werd de aanvraag nog niet goedgekeurd.