Twee vulkanen in Indonesië spuwen as en gesteente

In Indonesië zijn twee vulkanen uitgebarsten.

Op het eiland Soematra spuwde de Sinabung een aswolk tot 5 kilometer hoog uit, aldus de geologische dienst. Daarnaast is ook een pyroclastische stroom uit de vulkaan gelopen, een mengeling van extreem hete stukken rots, gas en assen. Volgens de eerste berichten zijn er geen slachtoffers gevallen en is er geen schade veroorzaakt.

De vulkaan is 2.460 meter hoog en ligt op ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van provinciehoofdstad Medan. Sinds 2010 zijn er regelmatig uitbarstingen, waarbij tienduizenden mensen in veiligheid moesten worden gebracht. Bij zware uitbarstingen in 2014 en 2016 kwamen meer dan 20 mensen om het leven.

De vulkaan Merapi, op het eiland Java, spuwde opnieuw as en gesteente uit, die tot 2 kilometer ver op de zuidwestelijke flank van de vulkaan zijn terechtgekomen, aldus de autoriteiten. De bijna 3.000 meter hoge Merapi is de meest actieve vulkaan van Indonesië en ligt op ongeveer 35 kilometer ten noorden van de stad Yogyakarta. Bij een zware uitbarsting in 2010 kwamen meer dan 340 mensen om het leven.

Indonesië ligt in de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, die bekendstaat om zijn regelmatige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. De eilandenstaat telt bijna 130 actieve vulkanen.