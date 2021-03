Nigeria wil Danjuma (ex-Club Brugge) wegplukken bij Oranje

Nigeria wil gebruik maken van een nieuwe regel om Arnaut Danjuma weg te plukken bij de Nederlandse nationale ploeg. Dat staat te lezen in de Engelse krant The Sun. De voormalige speler van Club Brugge speelde twee interlands voor Oranje en scoorde tegen de Rode Duivels.

Nigeria wil gebruik maken van een nieuw FIFA-reglement om Bournemouth-aanvaller Arnaut Danjuma los te weken bij de Nederlandse nationale ploeg. De 24-jarige Danjuma werd in Lagos geboren uit een Nigeriaanse moeder en een Nederlandse vader. Hij kwam twee keer uit voor Oranje, maar volgens een nieuwe regel die in september vorig jaar werd goedgekeurd, mag een international nog wisselen van land als hij niet meer dan drie officiële interlands heeft gespeeld.

Danjuma voetbalde van de zomer van 2018 tot de zomer van 2019 bij Club Brugge. In die periode speelde hij zich in de kijker van toenmalig Nederlands bondscoach Ronald Koeman, die hem in oktober van 2018 een eerste keer opriep voor Oranje. Danjuma was toen al getransfereerd naar Bournemouth.

De aanvaller mocht op 13 oktober invallen in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, die Nederland met 3-0 won en stond drie dagen later aan de aftrap in de oefeninterland tegen de Rode Duivels, waarin hij scoorde.

Danjuma scoorde dit seizoen als (links)buitenspeler zeven keer in 22 wedstrijden voor Bournemouth, dat zesde staat in de Engelse tweede klasse.