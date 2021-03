Amerikaanse regeringswaakhond onthult: VS verspilden miljarden in heropbouwprojecten in Afghanistan

Amerikaanse regeringsagentschappen hebben miljarden verspild in het financieren van gebouwen en voertuigen in Afghanistan.

Dat blijkt uit een rapport van een Amerikaanse regeringswaakhond. De fondsen waren bedoeld voor de bouw van scholen, gevangenissen, een hotel, ziekenhuizen, wegen, bruggen of Afghaanse legersites.

Volgens SIGAR (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction), de Amerikaanse toezichtsautoriteit voor de heropbouw van Afghanistan, gaat het om minstens 2,4 miljard dollar (2 miljard euro) in activa, die in onbruik zijn geraakt, werden achtergelaten, niet gebruikt worden voor de bedoelde doeleinden, waarvan de toestand is verslechterd of die vernietigd zijn. De waakhond analyseerde de uitgaven sinds 2008.

Het rapport van SIGAR stelt dat de projecten door verschillende Amerikaanse regeringsagentschappen in het land werden gefinancierd. Het ministerie van Defensie bekostigde het merendeel van de projecten.

Volgens John Sopko van SIGAR stak de Amerikaanse overheid te snel te veel geld in een land dat te klein was om het op te nemen. Aangezien de autoriteit niet alle door de VS gefinancierde projecten in het land onderzocht, “ligt de echte hoeveelheid verspilling zeker hoger”, aldus Sopko.

Ook de Afghaanse regering stond kritisch tegenover de directe Amerikaanse financiering van de projecten. Volgens Kaboel moest het geld door de Afghaanse overheid worden uitgegeven, om efficiënter te kunnen werken. De Afghaanse regering staat weliswaar te boek als erg corrupt.