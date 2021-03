Twaalf mensen naar ziekenhuis na brand in (leeg) café in Antwerpen

Antwerpen - In de Antwerpse binnenstad zijn in de nacht van maandag op dinsdag twaalf personen door rook bevangen geraakt bij een smeulbrand in een café aan het Zand. Dat zegt de lokale politie.

De brand ontstond mogelijk door een technisch defect en zorgde voor rookophoping in het gebouw en het pand ernaast. De slachtoffers zijn bewoners van appartementen in die gebouwen, volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er in het café zelf iets aan de gang was.

Geen van de slachtoffers zou er erg aan toe zijn, maar omdat er sprake was van rookinhalatie werd besloten om geen risico te nemen en alle slachtoffers ter controle af te voeren naar het ziekenhuis. De materiële schade bleef erg beperkt aangezien er nauwelijks vuur was en dus alleen wat rookschade.