Werkonderbrekingen in Duitse autobedrijven en bij Airbus

In Duitsland vinden dinsdag in het hele land vakbondsacties plaats, met name bij bedrijven uit de metaal- en elektronicasector. Het gaat om een initiatief van de machtige metaalvakbond IG Metall, om zijn eis voor meer loon kracht bij te zetten. De onderhandelingen met de werkgevers, die al 2,5 maanden aanslepen, verlopen erg moeizaam.

Sinds middernacht waren er werkonderbrekingen in de autofabrieken van Mercedes in Bremen en in Berlijn-Marienfelde. Ook bij Continental in Rheinböllen vindt een waarschuwingsstaking plaats, net als bij vliegtuigbouwer Airbus in Hamburg. Daar wordt het werk voor enkele uren neergelegd.

In de loop van dinsdag en de volgende dagen zouden er nog meer acties volgen, bij andere bedrijven, aldus de vakbond. Bijvoorbeeld ook bij autoconstructeur Volkswagen, waar het sociaal overleg ook op ondernemingsniveau geblokkeerd zit.

IG Metall eist dit jaar een loonsverhoging van 4 procent voor de 3,8 miljoen werknemers uit de metaalsector. De bond wijst erop dat de autofabrikanten konden genieten van miljarden euro overheidssteun tijdens de coronapandemie. De werkgevers van hun kant willen de lonen wel optrekken, maar pas vanaf 2022.