Vrees voor nog meer banenverlies bij GSK in Waver en Rixensart

Er is onrust over de werkgelegenheid bij farmabedrijf GlaxoSmithKline (GSK) in Waver en in Rixensart. Volgens de socialistische vakbond, die dinsdag een reeks personeelsvergaderingen houdt op de twee sites, zouden er nog meer activiteiten verhuisd worden, nadat er vorig jaar al een herstructurering plaatsvond.

Daarnaast hekelt de bond ook de toewijzing van contracten voor onbepaalde duur. “Dit gebeurt op basis van onduidelijke criteria”, klinkt het.

Een eerste personeelsvergadering vond dinsdag plaats om 9 uur op de parking van GSK in Waver. Daarna trekt de vakbond naar Rixensart, voor een personeelsvergadering om 10.30 uur.

GSK, de grootste private werkgever van Wallonië met vorig jaar nog ruim 9.000 personeelsleden, kondigde in 2020 al een herstructurering aan waarbij uiteindelijk 386 banen verloren gingen. “Terwijl dat plan nog niet is afgerond, kondigt de directie de volgende delokalisering aan van verschillende departementen en producten, zoals de productie van het vaccin tegen malaria en van het antigeen tegen hepatitis B, het paradepaardje van GSK”, luidt het in een persbericht van de vakbond. “We zijn verre van gerust in de toekomst voor het personeel in Waver en Rixensart.”

Daarnaast is de vakbond niet te spreken over de onduidelijke toewijzing van contracten van onbepaalde duur. Ook over de beperkte onderhandelingsmarge (op interprofessioneel niveau) van 0,4 procent opslag, heerst er ontevredenheid. “Dit terwijl het sociaal overleg binnen het bedrijf meer en meer verslechtert”, klinkt het.