Nieuw actieplan tegen discriminatie en racisme in Belgisch voetbal: meer diversiteit binnen voetbalbond, klankbord en meldpunt

De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF hebben met een groep van 20 vertegenwoordigers uit het voetbal en met diverse achtergronden de afgelopen maanden een nieuw actieplan tegen racisme en discriminatie uitgewerkt. Ze willen zo discriminatie en racisme krachtig aanpakken. Er zijn er onder meer een inclusiemanager, een nieuwe Diversity Board en een Kamer voor Discriminatie opgenomen. Dat moet het melden van racisme en discriminatie een pak toegankelijker maken.

“Niemand is geboren als racist. Onwetendheid en een gebrek aan opvoeding duwen iemand in dat straatje”, aldus Romelu Lukaku. “Racisme is negatieve energie. Gelukkig kon ik het omzetten in motivatie”, vertelt Kassandra Missipo van Anderlecht en de Red Flames. “Ik heb het al zoveel gezegd, maar ze luisteren niet”, zucht de 14-jarige Zuraya van City Pirates Antwerpen. “Ik heb het gevoel dat er niemand gestraft wordt voor racisme in het voetbal. Er komt ook geen duidelijk signaal vanuit de Voetbalbond als er iets gebeurt”, vindt Lamine die lid is van de jeugdraad van de KBVB.

Voetbal moet een feest zijn, voor iedereen en op elk moment. Uitsluiting op basis van huidskleur, religie, gender, seksuele oriëntatie, fysieke of verstandelijke mogelijkheden of andere verschillen horen niet thuis op en langs het veld. Racisme is echter een diepgeworteld maatschappelijk probleem dat ook in het voetbal nog regelmatig de kop opsteekt. Om de komende jaren discriminatie en racisme aan te pakken, gingen de KBVB, ACFF en Voetbal Vlaanderen luisteren bij twintig vertegenwoordigers uit diverse gemeenschappen waaronder een ex-Mister Gay Belgium, die elk vanuit hun eigen ervaring betrokken zijn bij het Belgische voetbal.

Romelu Lukaku. Foto: ISOPIX

“Ga op zaterdag naar een willekeurige wedstrijd kijken en je zal zien dat het team op het veld een goede afspiegeling is van onze samenleving. Weinig sporten zijn zo inclusief als voetbal”, vertelt Peter Bossaert, CEO van de KBVB. “Jammer genoeg is racisme nog steeds aanwezig op en langs de velden. Maar ook binnen onze eigen organisatie ligt er nog heel wat werk op de plank om een weergave van de huidige maatschappij te zijn. Daarom hebben we al deze mensen met verschillende achtergronden samengebracht om ons te vertellen hoe we hun problemen rond racisme en discriminatie kunnen aanpakken. Met dit plan willen we tonen dat we deze problematiek heel serieus nemen en dat we het echt menen”, benadrukt Bossaert.

De federaties zullen meer luisteren naar wat er leeft via een Diversity Board, een kritisch klankbord voor al deze heikele thema’s waarvoor de KBVB momenteel kandidaten zoekt. Om als individu of club gehoord te worden, moet je natuurlijk ook makkelijk kunnen melden. Dat kan voortaan via rbfa.be/cometogether en via de websites van Voetbal Vlaanderen en ACFF. De komende maanden zal het meldpunt nog toegankelijker worden gemaakt.

Om meteen aan de slag te kunnen gaan met vragen en bevindingen die uit het Diversity Board komen, heeft de KBVB Samia Ahrouch aangeduid aan als nieuwe inclusiemedewerker. Zij zal het nieuwe actieplan samen met de verschillende departementen uitvoeren. “Ik geloof sterk dat we samen kunnen werken aan een positieve cultuur die is aangepast aan de realiteit en waar diversiteit als kracht wordt gezien, zoals bij onze Rode Duivels”, vertelt Samia Ahrouch.

Foto: Kristof Vadino

Samenwerking

De KBVB wil zelf ook het verschil maken en inzetten op meer diversiteit op vlak van competenties, leeftijd, geslacht, afkomst en beperking. Denk hierbij aan het eigen personeel of de samenstelling van de verschillende commissies binnen de Voetbalbond. Daarom worden er binnenkort twee nieuwe onafhankelijke bestuurders aangesteld binnen de Raad van Bestuur en zijn er nieuwe leden met diverse achtergronden, zowel mannen als vrouwen, en van verschillende leeftijdsgroepen geïntegreerd in de disciplinaire commissies en in de veiligheidscommissie. Zo streeft de voetbalbond ernaar dat iedereen zich in de nabije toekomst vertegenwoordigd voelt binnen de werking.

Om iedereen actief te betrekken bij het nieuwe actieplan zullen de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF verschillende groepen in het voetbal opleiden. Alle scheidsrechters in amateur- en profvoetbal, jeugdverantwoordelijken, veiligheidsverantwoordelijken en trainers zullen tegen 2024 opgeleid worden over de aanpak van racisme en discriminatie en hoe ze zelf kunnen bijdragen om alle vormen van discriminatie te tackelen.

Foto: Kristof Vadino

Om te weten hoe discriminatie en racisme in het voetbal evolueren, zal de KBVB samenwerken met hogescholen en universiteiten om zo de effecten van het nieuwe actieplan te meten. Zo was vorig jaar al het VUB-onderzoek over discriminatie rond scheidsrechters en loopt er momenteel een onderzoek met de KU Leuven over discriminatie en racisme in het jeugdvoetbal. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht eind maart 2021. De KBVB beschouwt deze onderzoeken als een must om het actieplan snel en adequaat te kunnen bijsturen waar nodig.

Sancties

Verder zet de KBVB in op een betere en frequente communicatie. Zo zal het volledige actieplan en de bijhorende onderdelen beschikbaar zijn via de website van de KBVB, www.rbfa.be. Maar om het actieplan en de vele initiatieven te doen slagen, wil de KBVB de hulp inroepen van iedereen in het voetbal: spelers, speelsters, trainers, supporters, vrijwilligers, stewards, scheidsrechters en iedereen die langs het veld of in de kantines vertoeft.

Foto: Kristof Vadino

“Het voetbal brengt mensen samen en vanuit die gedachte is Come Together gegroeid als overkoepelende campagne voor alle initiatieven die we nemen om discriminatie tegen te gaan zoals bijvoorbeeld Football For All, de Internationale Dag Tegen Racisme, IDAHOT (Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie), Wereldvluchtelingendag, ... Via Come Together roepen we iedereen op om mee te werken aan het creëren van een positieve voetbalomgeving en elk voorval te melden”, zegt Hedeli Sassi, Football & Social Responsibility manager van de KBVB.

Wie ondanks de preventie- en sensibiliseringcampagnes zijn boekje te buiten gaat - als speler, staf- of bestuurslid, official of supporter - krijgt voortaan een disciplinaire sanctie via een nieuw orgaan, de Kamer voor Racisme en Discriminatie. De Kamer voor Racisme en Discriminatie bestaat niet alleen uit juristen maar ook uit mensen met expertise rond discriminatie en behandelt voortaan alle discriminatiezaken in het prof- en amateurvoetbal.