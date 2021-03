Professor Geert Leroux-Roels: “AstraZeneca zou ik durven te gebruiken bij 55-plussers”

Nu de cijfers de slechte kant opgaan en bedrijven de beloofde vaccins niet kunnen leveren, neemt de druk voor een aangepaste vaccinatiestrategie toe. Volgens vaccinoloog Pierre Van Damme komt er deze week meer duidelijkheid over de nieuwe strategie. Ook Geert Leroux-Roels hoopt op een versnelling.

Minister Frank Vandenbroucke (SP.A) legde vorige week de Hoge Gezondheidsraad drie vragen voor in de hoop de vaccinatiecampagne in ons land te kunnen versnellen. In de loop van de dag of woensdag worden de antwoorden verwacht. Maar in “De Ochtend “ op Radio1 liet ook professor Vaccinologie Geert Leroux-Roels (UGent) zijn expertise los op de vraagstukken van de federale volksgezondheidsminister.

1. Is het mogelijk dat we de tweede Pfizer-dosis niet na 21 maar na 42 dagen geven?

Volgens professor Geert Leroux-Roels is het mogelijk om de periode tussen de twee dosissen te verlengen, zo vertelt hij op Radio1. “Belangrijk is te bekijken of die aanpassing een impact heeft op de aansprakelijkheid.” In de bijsluiter staat dat er tussen de twee prikken 21 dagen moeten zitten. Leroux-Roels wijst erop dat dit interval bedacht is om heel snel vooruit te kunnen gaan in de ontwikkeling van het vaccin. “Immunologisch is hiervoor geen harde grond.”

Volgens de professor wijzen recente studies uit Israël, Schotland en het Verenigd Koninkrijk erop dat een eerste dosis van het Pfizer-vaccin al een flinke bescherming biedt tegen ernstige infecties, ziekenhuisopname en overlijden.

2. Kan het AstraZeneca-vaccin gebruikt worden voor 55-plussers?

“Van zodra AstraZeneca goedgekeurd werd, had ik gehoopt dat het meteen zou uitgerold worden voor alle mensen boven de 55. Na een signaal uit Duitsland over een gebrek aan cijfers bij die oudere bevolkingsgroep is men in verschillende landen op de rem gaan staan en heeft men het tijdelijk advies gegeven het vaccin niet te geven aan 55-plussers. De indruk werd toen gecreëerd dat we te maken hadden met goede en minder goede vaccins. Wat ik ten zeerste betreur. Bijkomende opdracht nu is die perceptie om te buigen. Want: de gegevens zijn bijzonder goed. Uit Schotse data bij meer dan 1 miljoen mensen boven 65 jaar blijkt dat na een eerste dosis er een bescherming optreedt in week 4 en 5 van 94 procent tegen ernstige ziekten. Wat bijzonder goed is.”

3. Volstaat één prikje niet? En kan dus een tweede dosis van elk vaccin uitgesteld?

Professor Leroux-Roels zou dit alvast durven te doen met de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson, en een tweede dosis uitstellen tot een latere datum. Bij gebrek aan cijfers zou hij bij de zogenoemde boodschapper-mRNA-vaccins van Pfizer, Moderna en binnenkort misschien ook CureVac, wat voorzichtiger zijn.

De professor adviseert dat “alle mensen die positief testten op Covid beperken” zich voorlopig beperken tot één dosis. “We weten immers dat een eerste contact met het virus een eerste vaccindosis kan vervangen.” Dat zou al een enorme besparing zijn in ons land. “We praten over 770.000 personen. Logistiek en numeriek een heel belangrijk cijfer.”

Leroux-Roels is alvast optimistisch. “Het zou goed zijn dat onze vaccinatiestrategie versneld wordt. Als vaccins tijdig geleverd kunnen worden is er heel veel hoop voor de toekomst.”