Argenx grootste daler in Bel20 na afwijzen spoedprocedure in VS

Het aandeel van Argenx staat dinsdagochtend op de beurs zo’n 3,8 procent lager. Het is daarmee de grootste daler in de Bel20, die hiermee ook licht negatief noteert. Aanleiding is het nieuws dat het Gentse biotechbedrijf zijn middel efgargitimod pas tegen eind dit jaar op de Amerikaanse markt zou kunnen brengen. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA keurde de aanvraag tot spoedprocedure af, bericht De Tijd.

Efgargitimod is een middel voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis (MG). Uit een persbericht van het bedrijf dinsdag blijkt dat FDA de standaardprocedure voor het middel gaat volgen, die tien maanden in beslag neemt. De streefdatum is 17 december 2021.

Als het middel van Argenx groen licht krijgt, is het de eerste behandeling tegen de auto-immuunziekte die gekenmerkt wordt door ernstige spierzwakte. In de VS lijden ongeveer 65.000 mensen aan MG.