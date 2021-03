‘Voorbeeldbrief’ voor vaccinatie veroorzaakt verwarring: “Heel wat inwoners dachten dat ze al effectief werden opgeroepen”

Sint-Genesius-Rode - Alle meerderjarige inwoners van Sint-Genesius-Rode hebben een brief ontvangen met een voorbeeld van uitnodiging voor vaccinatie in vier talen. Sommigen dachten dat het om een echte uitnodiging ging.

Iedere inwoner van Sint-Genesius-Rode van 18 en ouder zal gratis gevaccineerd kunnen worden in evenementenhal DOC in Alsemberg. Sommige Rodenaren dachten verkeerdelijk dat ze al aan de beurt waren. Ze kregen namelijk een document in de bus met een voorbeeld van uitnodiging tot vaccinatie, maar niet iedereen had in de gaten dat het dus niet om de échte uitnodiging ging. Voor de brede bevolking gevaccineerd wordt, is het volgens de officiële vaccinatiestrategie namelijk eerst de beurt aan risicogroepen en 65-plussers.

Voorkeurstaal

De brief werd verstuurd door het gemeentebestuur om de inwoners te informeren over de vaccinatiecampagne in hun voorkeurstaal. “Elke Rodenaar van 18 jaar en ouder zal van het Vlaams Gewest een persoonlijke uitnodiging in het Nederlands ontvangen via de post. Het Vlaams Gewest weigert echter deze uitnodigingen ook in het Frans te sturen aan de inwoners van de faciliteitengemeenten”, zo laat de gemeente weten. “Het gaat hier echter om een erg belangrijke zaak van openbare gezondheid gaat en omdat het vaccin levens kan redden. Daarom lijkt het ons essentieel dat alle inwoners de inhoud van deze drie pagina’s tellende uitnodiging goed begrijpen.”

Vier talen

Het schepencollege heeft daarom het initiatief genomen om een brief in vier talen op te sturen om de procedure voor vaccinatie uit te leggen. De uitnodiging werd ook vertaald naar het Frans, Engels en Duits.

Het gemeentebestuur benadrukt dat het niet om een echte uitnodiging gaat. “De brieven zijn louter als voorbeeld. De datum in de brief is niet de datum van de afspraak”, aldus de gemeente. “Er staat ook duidelijk aangegeven dat het om een voorbeeld gaat.”