Frank Kramer is de nieuwe coach van Michel Vlap bij Arminia Bielefeld

Frank Kramer is de nieuwe coach van Anderlecht-huurling Michel Vlap. Foto: ISOPIX

Arminia Bielefeld heeft Frank Kramer aangesteld als nieuwe trainer. Hij volgt bij de promovendus de ontslagen Uwe Neuhaus op.

De 48-jarige Kramer ondertekende bij de club van Nathan de Medina en Anderlecht-huurling Michel Vlap een contract tot 30 juni 2023.

Arminia Bielefeld is na 22 gespeelde wedstrijden met 18 punten op twee na laatste in de Bundesliga. Alleen Mainz (17 ptn) en Schalke (9 ptn) doen het nog slechter. In de voorbije vijf wedstrijden pakte Bielefeld slechts één punt. Afgelopen weekend werd met 3-0 verloren bij Dortmund.

Kramer heeft een verleden als coach bij de Duitse nationale jeugdploegen en hij zat ook (korte tijd) op de bank bij Hoffenheim en Düsseldorf.

De nieuwe coach debuteert zondag met een thuismatch tegen Union Berlijn, zevende in de stand.