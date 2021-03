Viroloog Steven van Gucht: “We bevinden ons in onrustig vaarwater en het is nog niet duidelijk wanneer de wind gaat liggen”

“We bevinden ons in onrustig vaarwater en het is nog niet duidelijk wanneer de wind gaat liggen”, zegt Van Gucht. “De besmettingen stijgen nog steeds, maar het tempo is aan het vertragen. Tegelijkertijd zijn er onrustwekkende signalen uit de ziekenhuizen, met een hoger aantal opnames, een aanhoudende stijging van het aantal bezette bedden door Covid-patiënten, zowel op de algemene afdeling als op de intensieve zorg.” Een verslag vanop de persconferentie van het Crisiscentrum.

Over het aantal coronadoden bracht de viroloog beter nieuws. Hij spreekt van een ontegensprekelijk effect van de vaccinaties in de woonzorgcentra.

“De afgelopen week werden er gemiddeld 2.394 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld, een toename van twaalf procent op weekbasis’, zegt Van Gucht. ‘Die toename ligt lager dan de voorbije dagen. Toen waren er stijging van plus 25 procent. De toename vindt plaats in alle gewesten. In Limburg en Luxemburg zien we een bescheiden daling van respectievelijk min 7 en min 3 procent.”

“In alle leeftijdsgroepen stijgt het aantal besmettingen, behalve bij de tachtigplussers. Daar is een daling te zien.” “De snelste toename vindt nu plaats bij de tieners met plus 34 procent, maar de meeste nieuwe besmettingen worden nog altijd bij de veertigers vastgesteld.”

De nieuwe ziekenhuisopnames zijn volgens Van Gucht de afgelopen week opvallend gestegen. “Verleden week waren er gemiddeld 149 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, dat is 20 procent meer dan de week ervoor. Die toename doet zich voor over het hele land. De voorbije maanden kenden we een plateau van 100 tot 150 opnames per dag. Maar afgelopen vrijdag hadden we een piek van 204 opnames op een dag. Dat is een opvallend hoog aantal. We lijken daarmee het plateau van de voorbije maanden te doorbreken. De stijging van de opnames volgt de stijgende besmettingscijfers.”

Provincie Antwerpen

410 patiënten liggen momenteel op intensieve zorg, een toename van achttien procent op weekbasis. “Deze toename doet zich in de meeste provincies voor, momenteel is ze het meest uitgesproken in de provincie Antwerpen.”

De belasting van de ziekenhuizen is opnieuw duidelijk en significant gestegen, zegt Van Gucht.

Mensen verplaatsen zich volgens Van Gucht opnieuw meer, zowel voor het werk als voor vrije tijd. “Uit verschillende enquêtes blijkt ook dat het aantal contacten tussen mensen is toegenomen. Beide fenomenen kunnen de stijging in het aantal besmettingen ook verklaren.”

Door het goede weer hebben veel mensen een uitstap gedaan. “Op zich is dat geen probleem, we kunnen dat met weinig risico doen, zolang we drukte vermijden, afstand houden van elkaar en binnen onze kleine bubbel blijven.”

De krokusvakantie heeft in tegenstelling tot de herfstvakantie en de kerstvakantie slechts tot een beperkte daling van de mobiliteit geleid, zegt Van Gucht. “We willen daarom een oproep doen om uw dichte contacten te beperken en maximaal in te zetten op thuiswerk. Dat kan zich snel vertalen in minder besmettingen en minder ziekenhuisopnames.”

In de woonzorgcentra is de situatie opvallend verbeterd dankzij de vaccinatie. Steeds minder bewoners moeten gehospitaliseerd worden of overlijden aan Covid.

“Kracht van het vaccin”

“Het vaccin toont hiermee zijn kracht, ook bij de meest kwetsbare mensen in onze samenleving”, besluit Van Gucht.

Intussen hebben 495.090 mensen in ons land al een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 5,37 procent van de volwassen bevolking, of 4,31 procent van de totale bevolking. Onder hen hebben 307.749 personen alle benodigde dosissen gekregen: 3,34 procent van de volwassenen, of 2,68 procent van de hele bevolking, is dus volledig gevaccineerd.

Over een derde golf wil Van Gucht nog niet echt spreken. “Er is wel een risico dat dit het begin is van een golf. Je kan van een golf spreken wanneer die zich beter aftekent en daarvoor is het nog te vroeg. Een stabilisatie of een daling van de cijfers is nog mogelijk. Ik denk dat we deze trend nog kunnen omkeren als we onze dichte contacten beperken en de basismaatregelen goed blijven respecteren. Dat biedt de beste perspectieven voor versoepelingen in april en mei.”