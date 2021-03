Waarom Cristiano Ronaldo absoluut geen lampen mag vervangen van zijn vrouw (die nu toch een vijfde kind wil)

Juventus speelt dinsdagavond een competitiewedstrijd tegen Spezia. De kans voor Cristiano Ronaldo om zijn doelpuntenaantal in de Serie A nog wat meer op te krikken. Vrouwlief Georgina ziet het graag gebeuren en voelt zich ‘happy’ in Turijn.

De intussen 36-jarige Ronaldo is alweer aan een individueel knalseizoen bezig in Italië. Met 19 doelpunten in 20 wedstrijden leidt CR7 de topschuttersstand in de Serie A, met één doelpunt voorsprong op Romelu Lukaku.

Spijtig genoeg voor Ronaldo wil zijn team echter niet mee dit seizoen. De Oude Dame staat pas derde in de stand, op 10 punten van leider Inter. Een tiende opeenvolgende titel lijkt dus niet tot de mogelijkheden te behoren voor Juventus, ook al gelooft trainer Andrea Pirlo er nog steeds rotsvast in.

Foto: EPA-EFE

Lampen vervangen

Ronaldo is dit seizoen dus al meer slechtgezind dan goedgezind thuisgekomen na een wedstrijd.

“Dan is hij uiteraard geen zonnestraaltje”, aldus Georgina Rodriguez in een interview met het Italiaanse blad Sportweek. “Maar hij weet ook dat dit voetbal is, je wint en je verliest. Dat moet je accepteren en proberen om te verbeteren. Cristiano is de perfecte mix: zelfkritisch, verantwoordelijk en hij houdt van wat hij doet. Hij heef me verrast en volledig veroverd. En dan te weten dat ik me eerst schaamde om samen met hem te trainen.”

De 27-jarige Argentijnse wil dan ook niet dat er iets de voetbalcarrière van Ronaldo in de weg zou komen te staan. “Koken, dat doet hij niet”, lacht ze. “Ik doe dat soms, maar we hebben ook een eigen chef-kok. Cristiano verdient een met liefde geprepareerde maaltijd op zijn bord na elke training. Wat hij van mij ook niet mag doen, dat is lampen vervangen. Dat is echt onmogelijk in ons huis met die hoge plafonds. Als jij Cristiano Ronaldo was, zou je dan een lampje vervangen bijna zes meter boven de grond? Beter van niet. Hij moet zichzelf verzorgen, zodat hij op z’n best kan zijn als voetballer. Ik doe al de rest wel in het huishouden.”

Ronaldo is volgens Georgina wel een “geweldige papa” voor hun vier kinderen, waarvan ze er drie samen maakten: Cristiano Junior, Mateo en Eva Maria. En dus zijn er plannen voor een vijfde, nadat ze eerder nog liet optekenen dat vier wel genoeg was.

“We zouden graag opnieuw ouders worden”, aldus de Argentijnse, die sinds 2016 samen is met Ronaldo. “Maar we zullen wel zien wanneer dat gebeurt. Elke dag met Cristiano is een geschenk. We zijn enorm gelukkig samen en onze kinderen zijn geweldig.”

Besmetting bij staflid van Juventus

Het coronavirus blijft in de Serie A voor onrust zorgen. Maandagavond maakte Juventus bekend dat een staflid positief testte op COVID-19. De betrokken persoon zit intussen thuis in isolatie. Trainingen en wedstrijden kunnen, mits het volgen van de opgelegde protocols, gewoon plaatsvinden. Dinsdagavond (om 20u45) ontvangt de Italiaanse kampioen promovendus Spezia.

Eerder dinsdag (om 18u00) staat normaal gesproken Lazio-Torino op het programma. Die wedstrijd wordt zeer waarschijnlijk uitgesteld. De selectie van Torino zit omwille een corona-uitbraak van vorige week nog in isolatie tot middernacht. De wedstrijd van vorig weekend tegen Sassolo werd ook al uitgesteld.