Ontwerpakkoord bij Ryanair redt 176 bedreigde banen

De dreiging van de Ierse lowcostmaatschappij Ryanair dat ze in België 176 mensen zou ontslaan, is van de baan. De directie en de christelijke vakbond hebben een ontwerp van sociaal akkoord bereikt. Een deel van het cabinepersoneel ziet zijn loon wel met 8 procent dalen, zo zegt ACV Puls.

De loondaling is er voor de hogere looncategorieën van het cabinepersoneel (de stewards en stewardessen). De piloten gingen enkele maanden geleden al akkoord met een loondaling van grosso modo 20 procent. De directie belooft anderzijds vijftig contracten van bepaalde duur om te zetten in contracten van onbepaalde duur, en het cabinepersoneel krijgt negen extra dagen betaalde vakantie, aldus vakbondsman Hans Elsen van ACV Puls.

Ryanair is in België actief op de luchthavens van Charleroi en Zaventem, goed voor in totaal circa 500 werknemers.