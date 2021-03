Bonheiden experimenteert met zone 30 in hele bebouwde kom

Bonheiden - De gemeente Bonheiden voert vanaf vrijdag tijdelijk een zone 30 in die de hele bebouwde kom van het centrum omvat. Het experiment zal drie weken duren en moet onder meer uitwijzen of zonder grote infrastructuurwerken de dorpskern verkeersveiliger en aangenamer kan worden én de doorstroming voor het verkeer kan worden bevorderd.

De zone 30 is volgens het gemeentebestuur een proefopstelling met het oog op een nieuw mobiliteitsplan dat nog volop in de maak is. Het is slechts een van de mogelijkheden, benadrukt het bestuur, maar dit specifieke scenario valt eenvoudig te testen zonder structurele ingrepen. “We beschikken over ‘floating car data’ - hoeveel verkeer er is en hoe snel dat rijdt - en dat zal ons dus meteen kunnen zeggen wat de impact is van de ingreep”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld).

Concreet wordt de hele bebouwde kom van het centrum van Bonheiden van 5 tot 26 maart een zone 30 en worden alle verkeerslichten tussen de Muizensteenweg en de oversteek aan het oude gemeentehuis op knipperstand gezet.

Het gemeentebestuur wil na de proefperiode met de resultaten aan de slag om tegen of net na de zomer de knoop door te hakken over het voorkeursscenario voor een nieuw mobiliteitsplan.