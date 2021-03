Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge) krijgt drie maanden rijverbod en moet examens opnieuw afleggen: “Hij heeft tijd genoeg gehad”

Voormalig Club Brugge-aanvaller Emmanuel Dennis (23) kreeg dinsdagmorgen een rijverbod van drie maanden in de Brugse politierechtbank. Als hij daarna zijn rijbewijs nog terugwil, zal hij moeten slagen voor medische en psychologische testen en zowel zijn theoretisch als praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen. Hij werd namelijk al voor de derde keer veroordeeld.

Hij wordt momenteel verhuurd aan het Duitse FC Köln, maar profvoetballer Emmanuel Dennis (23) liet dinsdagmorgen toch nog eens van zich horen in Brugge. Al was dat dan in de politierechtbank. De ex-speler ...