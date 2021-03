Vincent Kompany blikt vooruit naar Cercle: “Wij, trainers, worden overschat. Intensiteit en kwaliteit is belangrijk”

Anderlecht doet nog meer voor Play-off 1, maar ook de beker biedt nog een kans op Europees voetbal. Paars-wit treft morgen in de kwartfinale Cercle Brugge. Vincent Kompany vindt die wedstrijd even belangrijk als Standard dit weekend. “Ik hamer op het enthousiasme bij mijn spelers.”

Vincent Kompany wil héél graag de beker winnen, de fans van Anderlecht ook. “Voor elke club die nu nog in de kwartfinales zit is de cup héél belangrijk”, aldus de RSCA-coach. “Er zijn minder ploegen in Play-off 1 en dus wordt de beker nog meer een prioriteit. Wat mij betreft is het duel met Cercle even cruciaal als de match van afgelopen weekend tegen Standard. Dat is wel mijn grote luxe. Of het nu een clasico is, een bekermatch of een oefenduel tegen RWDM: ik benader elke partij op dezelfde manier.”

Twee weken geleden kwam RSCA op Jan Breydel evenwel niet verder dan een povere 0-0 tegen Cercle. De kwartfinale wordt dus geen sinecure. “Dat punt daar voelde aan als een nederlaag. Ik hoop dat mijn spelers er net zo over denken en zullen antwoorden op het veld. Cercle Brugge is een te duchten tegenstander. Zij zijn niet per definitie een ploeg die met een laag blok speelt. Ze hebben veel atletisch vermogen, volume en talent. Als die jongens een goeie dag hebben zit er heel veel kwaliteit in dat team. Daarom moeten wij met dezelfde mentaliteit voetballen als tegen Standard.”

Foto: BELGA

De 1-3 zege in de clasico heeft duidelijk deugd gedaan. Kompany wijzigde zijn tactiek naar een 4-4-2 spelen en Anderlecht graaide de drie punten mee. “Het systeem veranderd? Ach, wij trainers worden overschat. Meer dan tactiek is de kwaliteit en de intensiteit belangrijk. Wij hebben een technisch vermogen dat bovengemiddeld is, maar zonder enthousiasme en intensiteit zal dat nooit volstaan. Daar hamer ik dan op. Op defensief vlak heb ik sowieso niets bijgeschaafd en op offensief vlak was er een andere animatie. Omdat Diaby nu meer in vorm is, dan in het begin kunnen we hem ook uitspelen. Het belangrijkste is dat we kansen creëren en niets weggeven. Dat we de ruimtes vinden en dat we die ook bespelen. Als dat niet lukt, vervallen we soms in een te horizontaal voetbal dat ik verafschuw.”

Lof voor Cullen

Vince The Prince wil dus niet te veel pluimen op zijn hoed steken voor de zege op Sclessin. Bevestiging is nodig. Niettemin loofde hij wel middenvelder Josh Cullen die voor balans zorgt in zijn elftal en joker Abdoulay Diaby. “In onze huidige financiële context is het geweldig dat we zo’n speler als Cullen vinden die ons zoveel bijbrengt voor die prijs”, besloot Kompany. “Josh is beter dan veel mensen in het begin dachten. Natuurlijk gaat hij geen 10 goals maken. Dat wordt niet van hem verwacht, maar hij is nederig en simpel en maakt iedereen rondom hem beter. Hij is een voorbeeld voor de anderen.”

“Eigenlijk geldt dat ook een beetje voor Diaby die ons ervaring bijbrengt op en naast het veld. Hoe Abdou in dialoog gaat met de andere spitsen, maar ook in tactische meetings...Hij is héél aanwezig en zijn bijdrage is duidelijk. Ook toen hij op de bank zat was Diaby positief, maar nu krijgt hij zijn kans om zich te tonen.”