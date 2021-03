Hein Vanhaezebrouck ergert zich aan afwezigheid van VAR in kwartfinales: “Puur amateurisme”

Gent - De tv-zenders haalden eerder al hun neus op voor een live-uitzending van Eupen – AA Gent en vermits er daardoor ook onvoldoende camera’s aanwezig zullen zijn in de Oostkantons en de VAR niet over het geschikte beeldmateriaal zou beschikken, werd beslist om meteen voor alle kwartfinales in de Croky Cup de VAR te schrappen: “Je wilt toch de Croky Cup opwaarderen?”, sakkert Hein Vanhaezebrouck dan ook in aanloop naar het bekerduel met de Panda’s.

De beslissing om de vier kwartfinales af te laten werken zonder VAR kan bij Hein Vanhaezebrouck op geen begrip rekenen: “De afwezigheid van de VAR? Want er zijn geen camera’s genoeg? Ik vind het ridicuul: hier zie ik al twee stuks, jullie gaan gewoon mee naar Eupen (lacht). Nee, in alle ernst: dit is belachelijk. Je wil toch de Croky Cup opwaarderen? Men doet zijn beklag dat de beker stiefmoederlijk behandeld wordt maar eerst zendt men niet eens alle matchen live uit en dan voorziet men ook geen VAR omdat er niet genoeg camera’s aanwezig zullen zijn. Dat is puur amateurisme.”

Voor AA Gent is de Croky Cup in elk geval meer dan ooit een belangrijk doel geworden: “De beker is alleszins de makkelijkste weg naar Europa”, erkent HVH. “Waar we ook het dichtst bij succes zitten. In de competitie moeten we nog een heuse inhaalbeweging doen. Daar hebben we nog een flinke weg af te leggen. In de beker moeten we nog drie zeges boeken maar ook dat is moeilijk want alle ploegen zijn gebrand op bekerwinst. Dus dat zullen in elk geval nog drie zware duels worden.”

Foto: BELGA

“Ik wil zowel via de beker als de competitie een Europees ticket veroveren”, laat Vanhaezebrouck in geen geval de competitie schieten. “Al is de weg via de beker uiteraard duidelijk korter. Maar ik wil via beide routes dat doel behalen. In de competitie heb je nog twaalf kandidaten voor een plaats in Play-Off 1 en Play-Off 2, daar is net als in de beker nog volop strijd. Maar we zitten nog in beide verhalen nog in de strijd en dat willen we zo lang mogelijk zo houden.”

Vorig weekend kregen de Buffalo’s onverwachts extra rustdagen nadat het competitieduel tegen Club Brugge werd uitgesteld omdat er bij blauw-zwart teveel coronabesmettingen werden vastgesteld: “Het uitstel van de match tegen Brugge was voor ons een slechte zaak”, kijkt HVH terug op die beslissing van de Pro League. “We waren klaar en moesten alsnog ons programma aanpassen. We hadden eindelijk eens een rustmoment dit seizoen en dan worden daar plots nog drie extra dagen toegevoegd, waardoor het toch net weer wat te lang wordt.”

Het was dus zaak voor Vanhaezebrouck om bij zijn spelers meteen ook de focus te verleggen naar de bekermatch in Eupen: “We hebben wat geschoven met trainingen maar dat viel best nog wel mee. Ook al mis je dat duel waar iedereen naar uitkijkt. En dan val je toch een beetje in een zwart gat. Je moet meteen die focus verleggen naar de volgende opdracht. Ook al waren we eerder vorige week ook wel al wat bezig met die partij want door die lange week hadden we al meer tijd.”

Foto: BELGA

“Ach, het is wat het is, we moeten nu eenmaal de regels respecteren. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat Brugge vervolgens op maandag iedereen al met spoed test. Ze wisten ook wel dat enkele jongens negatief zouden testen. Voor hen was uitstellen natuurlijk wel een goede zaak: ze moeten een moeilijke match niet spelen, krijgen extra rust en kunnen nu ook gewoon nog enkele spelers recupereren.”

Bezus keert terug, Bolat nog steeds onzeker

Voor het bekerduel in Eupen zal HVH in elk geval opnieuw een beroep kunnen doen op een fitte Bezus: “Ik denk niet dat we nu al iemand anders zullen recupereren, daarvoor komt deze match net iets te vroeg. Wellicht zien we wel jongens terugkeren na de match tegen Oostende. Vadis zou normaal tegen Brugge spelen. Maar tegen Eupen meteen 90 of 120 minuten - bij verlengingen - afhaspelen, dat is een ander verhaal.”

“Bolat zit ondertussen ook nog met die vingerblessure: vorige week deed hij bijna niets. Het duel met Brugge kwam dan ook in het gedrang. De voorbije dagen kon hij toch al iets meer doen qua keeperstraining, dus de kans is groter dat hij speelt. Tegen Charleroi koos ik in de beker ook al voor hem, dus het lijkt me normaal dat ik daar niet meer in verander”, laat HVH alvast in zijn kaarten kijken voor het vervolg van het Gentse bekerparcours.