Europees onderzoek naar Duitse compensatieregeling voor bruinkoolcentrales

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de compensatieregeling die Duitsland heeft uitgewerkt voor de vroeger dan voorziene sluiting van zijn bruinkoolcentrales. Ze gaat na of de geplande compensaties ingaan tegen de staatssteunregels.

Tegen 2038 wil Duitsland geen beroep meer doen op steenkool voor de productie van elektriciteit. Het heeft met de belangrijkste producenten die met bruinkool werken - RWE en LEAG - onderhandelingen aangeknoopt over compensaties voor de opgelegde sluiting van hun mijnen en installaties. Berlijn wil hen 4,35 miljard euro toeschuiven voor gederfde winsten, aangevuld met financiële steun voor herstelwerkzaamheden aan hun mijnen.

De Commissie betwijfelt of die steun wel proportioneel is. “Het uitfaseren van door bruinkool aangestuurde elektriciteitscentrales draagt bij tot de transitie naar een klimaatneutrale economie”, zegt Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. “In die context is het onze rol om erop toe te zien of de compensatie die aan de operatoren wordt toegekend (...) wel tot het strikte minimum wordt beperkt.”

Eerder onderzocht de Commissie al of de Duitse compensatieregeling voor steenkoolcentrales en kleine bruinkoolcentrales aan de staatssteunregels voldoet. In november 2020 oordeelde ze dat dat wel degelijk het geval is.