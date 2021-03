België blijft grootste uitvoerder van frieten

Het coronavirus was het voorbije jaar ook een nachtmerrie voor de Belgische aardappelindustrie. Toch blijft ons land de grootste uitvoerder van frieten wereldwijd.

Horecazaken in heel de wereld moesten door de lockdown de deuren gesloten houden. Er werden dus heel wat minder frietjes gebakken. En dat was ook te merken in de cijfers van de Belgische aardappelverwerkers: de grootste frietexporteurs ter wereld.

Het aantal verwerkte aardappelen in België daalde met 4 procent tot 5,08 miljoen ton, blijkt uit cijfers van Belgapom, de federatie die de Belgische aardappelsector vertegenwoordigt. Voor de crisis was nog uitgegaan van een groei van meer dan 5 procent. “De coronacrisis heeft er serieus ingehakt”, aldus Romain Cools, voormalig CEO van Belgapom en vandaag adviseur.

Van die aardappelen worden in ons land voornamelijk diepgevroren en gekoelde frieten gemaakt: zowat 2,3 miljoen ton in 2020. De overgrote meerderheid (95 procent) daarvan wordt uitgevoerd. Ook die export kreeg een klap: een daling met 6 procent tegenover 2019.

Ondanks de daling blijft ons land de grootste exporteur van diepgevroren frieten wereldwijd. Bovendien hielden de Belgische verwerkers beter stand dan de buren. Dat komt omdat Belgische bedrijven behalve aan de horecasector ook veel aan supermarkten leveren, waar de frieten wel vlot werden verkocht.